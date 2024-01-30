В Уфе завершается строительство современного ФОКа имени Ульфата Мустафина

Строительство ФОКа имени Ульфата Мустафина началось в 2022 году. Он расположился в Уфе на улице Менделеева между горнолыжным комплексом «Ак Йорт» и ВДНХ-Экспо. Общая площадь трёхэтажного здания составляет почти 9,5 тысячи квадратных метров. Комплекс разделён на четыре части, в которых разместились ледовая арена размером 60 на 30 метров, универсальный спортивный зал, зал для борьбы, тренажёрный зал, а также два бассейна размерами 25 на 16 метров и 10 на 6 метров.
Здание ФОКа заметно выделяется на улице Менделеева. Горожане уже понимают, что это очередной подарок к 450-летию Уфы, который готовит компания «Газпром», реализующая проект в рамках программы «Газпром — детям».
Объект почти готов, он будет сдан во второй половине февраля этого года. Сейчас строители на стадии завершения строительно-монтажных работ. Специалисты укладывают ковры в зале борьбы, стелют напольное покрытие в универсальном зале и зале сухого плавания, заканчивают окраску стен, монтаж потолков, лестничных ограждений, слаботочных систем, дверных блоков в административных и технических помещениях. Кроме того, уже начинаются работы по вводу в эксплуатацию вентиляционного оборудования и системы кондиционирования в бассейне и ледовой арене.
Радий Хабиров отметил, что заниматься в физкультурно-оздоровительного комплекса имени Ульфата Мустафина будут как дети, так и их родители.
«Любой спортивный объект для нашего города, для Башкортостана имеет значение, потому что сюда приходят дети, здесь они будут заниматься спортом, становиться физически крепкими людьми. Заниматься здесь будут и взрослые. Объект на самом деле уникальный — четыре в одном. В нём есть бассейн, ледовая арена, большие тренажёрный и игровой залы. Мы уже приняли решение о создании учреждения, которое будет управлять этим залом. Нам его предоставит “Газпром” в рамках программы “Газпром-детям”. Во второй половине февраля объект откроет свои двери. Место подобрали удачное — такой спортивный центр в этом районе был очень нужен. Мы уделяем огромное внимание развитию спорта в Башкортостане, особенно детского. Помимо юбилейных объектов строим несколько спортзалов с участием бизнеса, по государственно-частному партнёрству. Но работы впереди еще много. Интерес наших жителей к занятиям физкультурой и спортом растёт. Поэтому продолжим насыщать спортивную инфраструктуру по всей республике и в её столице — Уфе», — сказал Радий Хабиров.
Добавим, накануне Радий Хабиров осмотрел строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Руководитель республики отметил, что возможностями спортивного объекта должны пользоваться не только курсанты, но и жители близлежащих населённых пунктов Чишминского района, сообщало информагентство «Башинформ».