В Уфе завершается строительство современного ФОКа имени Ульфата Мустафина

«Любой спортивный объект для нашего города, для Башкортостана имеет значение, потому что сюда приходят дети, здесь они будут заниматься спортом, становиться физически крепкими людьми. Заниматься здесь будут и взрослые. Объект на самом деле уникальный — четыре в одном. В нём есть бассейн, ледовая арена, большие тренажёрный и игровой залы. Мы уже приняли решение о создании учреждения, которое будет управлять этим залом. Нам его предоставит “Газпром” в рамках программы “Газпром-детям”. Во второй половине февраля объект откроет свои двери. Место подобрали удачное — такой спортивный центр в этом районе был очень нужен. Мы уделяем огромное внимание развитию спорта в Башкортостане, особенно детского. Помимо юбилейных объектов строим несколько спортзалов с участием бизнеса, по государственно-частному партнёрству. Но работы впереди еще много. Интерес наших жителей к занятиям физкультурой и спортом растёт. Поэтому продолжим насыщать спортивную инфраструктуру по всей республике и в её столице — Уфе», — сказал Радий Хабиров.