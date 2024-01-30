Глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин вернулся на работу после ДТП

Напомним, массовая смертельная авария произошла 29 декабря 2023 года в Караидельском районе. Столкнулись четыре автомобиля: «Лада Ларгус», «Лада Гранта», «Тойота Камри», «Тойота Королла». Два человека из «Ларгуса» погибли на месте. Среди пострадавших оказался министр здравоохранения, который возвращался из рабочей поездки в Уфу на служебной машине. У него диагностировали закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму. Все пострадавшие в тот же день были доставлены санавиацией в Уфу, писал «Башинформ».