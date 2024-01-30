Глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин вернулся на работу после ДТП

"Свой первый рабочий день в новом году начал с рабочего совещания по записи на прием к врачу. Задачи на 2024-й перед нами стоят самые высокие. В этом году мы запускаем масштабную программу модернизации медучреждений Уфы, продолжаем строительство поликлиник, ФАПов по всей республике, ожидаем поставку более 4000 единиц оборудования.
По состоянию здоровья вынужденно пропустил первые недели нового года. 29 декабря произошла трагедия, которая унесла жизни двух людей. К сожалению, никто не застрахован от аварий. Это может случиться с каждым из нас в любой момент. Еще раз выражаю искренние соболезнования семьям погибших, буду поддерживать их, оказывать необходимую помощь", — написал министр.
Айрат Рахматуллин также поблагодарил своих лечащих врачей, которые помогают ему восстанавливаться после полученных травм.
«Благодаря их усилиям, сегодня я могу вернуться и продолжить работу. Берегите себя. Всем здоровья», — пожелал глава минздрава РБ.
Напомним, массовая смертельная авария произошла 29 декабря 2023 года в Караидельском районе. Столкнулись четыре автомобиля: «Лада Ларгус», «Лада Гранта», «Тойота Камри», «Тойота Королла». Два человека из «Ларгуса» погибли на месте. Среди пострадавших оказался министр здравоохранения, который возвращался из рабочей поездки в Уфу на служебной машине. У него диагностировали закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму. Все пострадавшие в тот же день были доставлены санавиацией в Уфу, писал «Башинформ».