Как получить международные водительские права в Узбекистане

Что такое международные водительские права .Международное водительское удостоверение (МВУ), регулируемое ООН, подтверждает ваш статус владельца действительных водительских прав в стране вашего происхождения. По сути, это официально заверенный перевод национального водительского удостоверения (НВУ) на несколько языков. Без национальных прав международные работать не будут. Их применяют только совместно. НВУ должно быть всегда при себе в любой стране мира.
Этот документ необходим для аренды автомобилей у агентств по всему миру. Для подачи заявки на получение международного водительского удостоверения вам должно быть не меньше 18 лет. Проходить дополнительных тестов и экзаменов не нужно.
Международное водительское удостоверение также, как и национальное, может быть не признано, если было получено не в стране постоянного проживания или при смене страны постоянного проживания.
Какие документы нужны .Для получения международного водительского удостоверения ООН необходимо предоставить следующие документы:
- Биометрический паспорт или ID-карта;
- Национальные водительские права;
- 2 фотографии размером 35×45 мм.
Международное водительское удостоверение выдается в течение 3-х дней. Для получения международных водительских прав вам необходимо предъявить паспорт и национальные водительские права. Никаких дополнительных экзаменов для получения сертификата не требуется.
Получить данное удостоверение можно в Международном департаменте водительских прав в Ташкенте.
Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Глинка, дом 40, офис 1.
Сколько стоит.
- Стоимость сертификата на 1 год — 625 000 сумов.
- Стоимость сертификата на 2 года — 695 000 сумов.
- Стоимость сертификата на 3 года — 775 000 сумов.
Данное международное водительское удостоверение признается всеми членами ООН.