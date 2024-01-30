Как получить международные водительские права в Узбекистане

В некоторых странах, особенно в европейских, узбекские права — недействительны. За езду без международных прав вас могут остановить и оштрафовать, да и машину в прокат никто не оформит. Рассказываем, как получить международные права, сколько они стоят, и в каких случаях можно без них обойтись.