ГПК: очередь фур на въезд в ЕС за сутки выросла на 100 единиц

По состоянию на 10.00 самый загруженный маршрут для фур в ЕС проходит через литовский пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»), здесь въезда на сопредельную территорию ожидают свыше 320 большегрузов. Меньше всего грузового транспорта продолжают оформлять контрольные службы погранперехода «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») — 15% за сутки.