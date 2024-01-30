ГПК: очередь фур на въезд в ЕС за сутки выросла на 100 единиц

По состоянию на 10.00 самый загруженный маршрут для фур в ЕС проходит через литовский пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»), здесь въезда на сопредельную территорию ожидают свыше 320 большегрузов. Меньше всего грузового транспорта продолжают оформлять контрольные службы погранперехода «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») — 15% за сутки.
В латвийском пункте пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») контрольные службы выполнили норму по пропуску грузового транспорта на 50% — въезда в Латвию ожидают около 50 фур.
Очередь легковушек на въезд в Евросоюз фиксируется перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест»), проезда ожидают 70 легковых авто. −0-