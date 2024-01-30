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Бойцы сил спецопераций МО задействованы в охране южных границ Беларуси

Ситуация на границе республики непростая, рубежи «зеленым фуражкам» помогают охранять подразделения оборонного ведомства.
Бойцы сил спецопераций МО задействованы в охране южных границ Беларуси
Источник: Telegram / Минобороны РФ

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Бойцы Вооруженные Силы Беларуси продолжают выполнять поставленную президентом Александром Лукашенко задачу по усилению участков границы на южном направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Основной целью военных в ведомстве назвали обеспечение безопасности жителей страны, пересечение нарушения госграницы. Кроме того, перед военными стоит задача исключить каналы поставки оружия и боеприпасов.

«Под охраной важные объекты, включая дороги и путепроводы. Комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам, проводится на участках по периметру южной части страны».

говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на южном направлении задействован личный состав сил специальных операций Вооруженных сил.

Особое внимание военные уделяют работе на КПП. В Минобороны обратили внимание, что военнослужащие, которые находятся на усилении, никому не угрожают, а защищают Родину, суверенитет, территориальную целостность.

Ситуация непростая

После начала спецоперации России на Украине ситуация на белорусско-украинской границе усложнилась. Пограничники республики регулярно фиксировали провокации со стороны сопредельного государства.

Председатель Госпогранкомитета Константин Молостов недавно заявил, что число провокаций в последнее время уменьшилось. Ситуацию он назвал сравнимой с прошлогодней.

По его словам, сопредельная сторона оборудует оборонительные доппозиции, в том числе в пунктах пропуска, которые сейчас не работают.

При этом он напомнил о поручении президента Беларуси пограничникам — надежно охранять госграницу в создавшихся условиях «в нашем пограничном пространстве».