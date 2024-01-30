Бойцы сил спецопераций МО задействованы в охране южных границ Беларуси

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Бойцы Вооруженные Силы Беларуси продолжают выполнять поставленную президентом Александром Лукашенко задачу по усилению участков границы на южном направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Основной целью военных в ведомстве назвали обеспечение безопасности жителей страны, пересечение нарушения госграницы. Кроме того, перед военными стоит задача исключить каналы поставки оружия и боеприпасов.
«Под охраной важные объекты, включая дороги и путепроводы. Комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам, проводится на участках по периметру южной части страны».
В пресс-службе подчеркнули, что на южном направлении задействован личный состав сил специальных операций Вооруженных сил.
Особое внимание военные уделяют работе на КПП. В Минобороны обратили внимание, что военнослужащие, которые находятся на усилении, никому не угрожают, а защищают Родину, суверенитет, территориальную целостность.
Ситуация непростая
После начала спецоперации России на Украине ситуация на белорусско-украинской границе усложнилась. Пограничники республики регулярно фиксировали провокации со стороны сопредельного государства.
Председатель Госпогранкомитета Константин Молостов недавно заявил, что число провокаций в последнее время уменьшилось. Ситуацию он назвал сравнимой с прошлогодней.
По его словам, сопредельная сторона оборудует оборонительные доппозиции, в том числе в пунктах пропуска, которые сейчас не работают.
При этом он напомнил о поручении президента Беларуси пограничникам — надежно охранять госграницу в создавшихся условиях «в нашем пограничном пространстве».