Новые вагоны закупят на пенсионные отчисления казахстанцев

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на брифинге в правительстве сообщил, что вагоны будут приобретены у завода «ЗИКСТО» и ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания». Покупкой облигаций ЕНПФ выступит национальный холдинг «Байтерек».
Куантыров отметил, что большая часть облигаций уже приобретена инвестором — «Байтереком». Это не первый случай, когда ЕНПФ инвестирует в облигации «Байтерека». ЕНПФ управляет пенсионными активами, которые должны быть вложены в надежные финансовые инструменты. Среди них — государственные ценные бумаги, гарантированные на 100%, и облигации квазигосударственных компаний, включая «Байтерек», которые принадлежат правительству.
Также стоит напомнить, что в конце 2022 года АО «Казахстан темир жолы» заключило сделку на поставку 537 пассажирских вагонов от швейцарской компании Stadler. Общая стоимость сделки составила 730 миллиардов тенге, а дополнительные 650 миллиардов будут выплачиваться за обслуживание вагонов до 2040 года. В среднем стоимость каждого вагона составит примерно 1,5 миллиарда тенге.