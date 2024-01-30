Новые вагоны закупят на пенсионные отчисления казахстанцев

Куантыров отметил, что большая часть облигаций уже приобретена инвестором — «Байтереком». Это не первый случай, когда ЕНПФ инвестирует в облигации «Байтерека». ЕНПФ управляет пенсионными активами, которые должны быть вложены в надежные финансовые инструменты. Среди них — государственные ценные бумаги, гарантированные на 100%, и облигации квазигосударственных компаний, включая «Байтерек», которые принадлежат правительству.