Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

СМИ узнали о провале плана Японии и Великобритании по передаче снарядов Украине

План поставки артиллерийских снарядов из Японии, которые должны были быть переданы Киеву через Великобританию, застопорился, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Японская корпорация Komatsu должна была направить артиллерийские снаряды калибра 155 мм британской оборонной компании BAE Systems. Компания, в свою очередь, отправила бы боеприпасы Украине.

Сейчас британские чиновники, по словам собеседников газеты, решили отказаться от идеи косвенной поддержки Токио. Это может быть связано со сложностями совместного применения боеприпасов и систем от разных производителей, а также с ограниченностью числа снарядов, которые может поставить Komatsu.

В начале января министр иностранных дел Японии Ёко Камикава в Киеве объявила, что Япония предоставит $37 млн в фонд НАТО для противодронных систем Украине. Токио также предоставит Украине пять мобильных газотурбинных генераторов, которые должны помочь с электрификацией в зимний период.

Летом 2023 г. японские СМИ отмечали, что силам самообороны запрещено поставлять другим государствам оружие и военную технику конституцией страны. Токио оказывает Киеву финансовую помощь и предоставляет только гуманитарные и медицинские товары, а также средства обороны — бронежилеты и каски.