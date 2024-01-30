СМИ узнали о провале плана Японии и Великобритании по передаче снарядов Украине

Сейчас британские чиновники, по словам собеседников газеты, решили отказаться от идеи косвенной поддержки Токио. Это может быть связано со сложностями совместного применения боеприпасов и систем от разных производителей, а также с ограниченностью числа снарядов, которые может поставить Komatsu.