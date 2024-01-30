СМИ узнали о провале плана Японии и Великобритании по передаче снарядов Украине

Японская корпорация Komatsu должна была направить артиллерийские снаряды калибра 155 мм британской оборонной компании BAE Systems. Компания, в свою очередь, отправила бы боеприпасы Украине.
Сейчас британские чиновники, по словам собеседников газеты, решили отказаться от идеи косвенной поддержки Токио. Это может быть связано со сложностями совместного применения боеприпасов и систем от разных производителей, а также с ограниченностью числа снарядов, которые может поставить Komatsu.
В начале января министр иностранных дел Японии Ёко Камикава в Киеве объявила, что Япония предоставит $37 млн в фонд НАТО для противодронных систем Украине. Токио также предоставит Украине пять мобильных газотурбинных генераторов, которые должны помочь с электрификацией в зимний период.
Летом 2023 г. японские СМИ отмечали, что силам самообороны запрещено поставлять другим государствам оружие и военную технику конституцией страны. Токио оказывает Киеву финансовую помощь и предоставляет только гуманитарные и медицинские товары, а также средства обороны — бронежилеты и каски.