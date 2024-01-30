Партия «Возрождение» объявила о начале протестов и пригласила к участию в них оппозицию

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Оппозиционная партия «Возрождение» объявила о начале протестных акций и пригласила к участию в них оппозиционные силы, без партийных флагов, об этом члены партии заявили на брифинге во вторник.
«С 1 февраля в 10 утра у здания парламента мы ждем все оппозиционные партии, без партийных флагов, чтобы сказать “нет” войне, выступить против режима PAS, против режима Майи Санду», — заявил независимый депутат, член партии «Возрождение» Василий Боля.
Напомним, 1 февраля открывается весенне-летняя сессия парламента Молдовы, состоится первое заседание законодательного форума.