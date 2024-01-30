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Мэр Уфы поставил «двойку» за качество работы по вывозу мусора

На оперативном совещании в администрации города директор Центра общественной безопасности Александр Овчинников обратил внимание главы администрации на то, что, наряду с плохой организацией работы по уборке снега во дворах и внутриквартальных проездах, в Уфе «хромает» качество вывоза мусора. На многих контейнерных площадках выросли уже горы из отходов.

Ратмир Мавлиев отчитал за это руководителя МУП «Спецавтохозяйство» Арсена Латыпова, оценив работу как неудовлетворительную.

«Я не вижу, что вы ежедневно работаете. Если бы вы ежедневно работали, таких куч с мусором бы не было. Значит, вы как-то выборочно подходите к исполнению своих обязанностей. Я вам ставлю “два” за такие фотографии. В срочном порядке выезжайте на место и разбирайтесь сами лично. И чтобы такого больше не было!» — высказался мэр башкирской столицы.

Напомним, ранее он раскритиковал глав районов за уборку снега, отметив, что в городе не три основные магистрали, которые нужно чистить.

ЖКХ