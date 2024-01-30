Мэр Уфы поставил «двойку» за качество работы по вывозу мусора

«Я не вижу, что вы ежедневно работаете. Если бы вы ежедневно работали, таких куч с мусором бы не было. Значит, вы как-то выборочно подходите к исполнению своих обязанностей. Я вам ставлю “два” за такие фотографии. В срочном порядке выезжайте на место и разбирайтесь сами лично. И чтобы такого больше не было!» — высказался мэр башкирской столицы.