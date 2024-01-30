Радий Хабиров оценил оперативную обстановку в Башкирии: «Стабильная»

«В предшествующие годы мы проводили совместные, очень эффективные действия по продаже суррогатного алкоголя. В 2019 году количество погибших от отравления суррогатным алкоголем превышало 250 человек. Мы очень сильно снизили эту цифру. По данным Росалкогольрегулирования, количество объемов, которые конфискуют сотрудники органов внутренних дел в РФ, является одним из самых больших. Это говорит об очень эффективной работе. Безусловно, нужна и другая часть деятельности — формирование здорового образа жизни, это наша работа, мы ее выполняем, — привел данные Глава РБ. — Что касается ДТП, для нас важнейшим показателем является количество погибших на дорогах. Оно у нас большое. Но опять же, несколько лет назад мы активизировали совместную работу, в последние два-три года особенно эффективно поработали органы госавтоинспекции. Об этом говорят цифры: у нас в прошлом году погибли менее 400 человек — мы преодолели эту психологическую планку. В рамках постоянного межведомственного взаимодействия будем продолжать эту работу».