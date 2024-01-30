Радий Хабиров оценил оперативную обстановку в Башкирии: «Стабильная»

«Нас сильно радует то, что существенно снижается преступность в общественных местах, то есть там, где ходят наши люди, они находятся под охраной. На 22 процента снизилось количество преступлений в общественных местах, на улицах — 17 процентов. Это важный показатель, на который мы всегда смотрим, и он является результатом слаженной работы всех органов государственной власти, в том числе Республики Башкортостан и правоохранительных органов. Основная нагрузка, конечно, по обеспечению общественной безопасности ложится на органы внутренних дел», — сказал Радий Хабиров.
Руководитель региона отметил интенсивное повышение качества работы полиции: это 100-процентная раскрываемость резонансных преступлений, убийств, изнасилований.
«Разделяю с МВД по РБ беспокойство по поводу роста числа преступлений в сфере IT-технологий. Надо понимать, что мы имеем дело с очень коварным, сильным и опытным противником, и он находится не у нас. Большинство преступлений администрируются и проводятся с территории враждебных государств. Нужно усиливать нашу пропагандистскую разъяснительную работу. Мошеннические схемы не стоят на месте, каждый день появляются новые варианты, которым нужно противостоять, — заявил Глава РБ. — Подчеркну, что прошедший год был довольно спокойный, несмотря на то, что мы постоянно находились под атакой враждебных сил».
Радий Хабиров акцентировал внимание на борьбе с суррогатным алкоголем и смертельными ДТП.
«В предшествующие годы мы проводили совместные, очень эффективные действия по продаже суррогатного алкоголя. В 2019 году количество погибших от отравления суррогатным алкоголем превышало 250 человек. Мы очень сильно снизили эту цифру. По данным Росалкогольрегулирования, количество объемов, которые конфискуют сотрудники органов внутренних дел в РФ, является одним из самых больших. Это говорит об очень эффективной работе. Безусловно, нужна и другая часть деятельности — формирование здорового образа жизни, это наша работа, мы ее выполняем, — привел данные Глава РБ. — Что касается ДТП, для нас важнейшим показателем является количество погибших на дорогах. Оно у нас большое. Но опять же, несколько лет назад мы активизировали совместную работу, в последние два-три года особенно эффективно поработали органы госавтоинспекции. Об этом говорят цифры: у нас в прошлом году погибли менее 400 человек — мы преодолели эту психологическую планку. В рамках постоянного межведомственного взаимодействия будем продолжать эту работу».
2024 год будет наполнен очень важными большими политическими событиями. Предстоят выборы президента Российской Федерации. Также Уфа готовится отпраздновать свое 450-летие.
«Идет активная фаза избирательной кампании, и нам всем здесь надо проявить дисциплинированность, эффективность и профессионализм. Мы должны обеспечить все самые комфортные условия для того, чтобы жители нашей республики пришли, проголосовали. Это большой организационный труд, — заявил руководитель республики. — Нашей Уфе в этом году исполняется 450 лет. Это федеральное событие, будет огромное количество мероприятий. Мы с вами ждем гостей практически весь этот год. У нас уже есть опыт проведения крупных мероприятий, все они проходили на очень высоком уровне без чрезвычайных происшествий. Очень надеюсь, что эту работу мы с вами продолжим».
Глава Башкортостана вручил сотрудникам МВД по РБ награды. За профессионализм и большой вклад в пресечение правонарушений медали генерала Шаймуратова удостоен старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ, капитан полиции Илья Бухарин; почетной грамоты РБ удостоены старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Салавату, майор полиции Альберт Мурдашев, старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Татышлинскому району, майор полиции Ильсур Султанов, старший юрисконсульт правового отдела МВД РФ по РБ, майор внутренней службы Светлана Ротовская; благодарности Главы РБ удостоен старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Караидельскому району, майор полиции Алексей Праздничных.
Коллегия продолжилась докладами представителей правоохранительных структур республики.