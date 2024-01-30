Politico сообщило о риске «судного дня» для Киева без помощи Запада

Однако, отметила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, невозможно покрыть невоенные расходы за счет внутренних источников, учитывая, что страна находится в состоянии военного конфликта, а на территории, которые взяла под контроль Россия, приходилось около четверти ВВП. По ее словам, аналитики сходятся во мнении, что «самый большой риск в этом году — это неполучение помощи». Необходимость западной поддержки признал и Пышный, отметив, что без нее придется перенаправлять ограниченные ресурсы на более приоритетные нужды.