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Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о планах Москвы развития Курил, включая размещение там нового оружия.
Медведев Дмитрий
Источник: РИА "Новости"

«Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — написал Медведев во «ВКонтакте».

Комментируя слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, зампред Совбеза РФ заметил, что «никто не против мирного договора», но при этом японская сторона должна понимать несколько принципиальных моментов. Один из них — курс российских властей на развитие Курил.

По его словам, Москве «глубоко наплевать» на «чувства японского народа» по поводу Курил.

РФ не против мирного договора с Японией при условии, что Курилы — это не спорная территория, это Россия, заявил Медведев.

«Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что “территориальный вопрос” закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда», — написал Медведев на своей странице ВКонтакте. «Нам глубоко наплевать на “чувства японского народа” по так называемым Северным территориям. Это не “спорные территории”, это — Россия», — подчеркнул он.

«Те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сэппуку», — заметил Медведев. «Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки», — заключил он.

Ранее Кисида заявил, что Токио продолжит «активно продвигать санкции против России и поддержку Украины». Он добавил, что «в японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора».

Медведев Дмитрий