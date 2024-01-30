Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах

«Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — написал Медведев во «ВКонтакте».
Комментируя слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, зампред Совбеза РФ заметил, что «никто не против мирного договора», но при этом японская сторона должна понимать несколько принципиальных моментов. Один из них — курс российских властей на развитие Курил.
По его словам, Москве «глубоко наплевать» на «чувства японского народа» по поводу Курил.
«Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что “территориальный вопрос” закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда», — написал Медведев на своей странице ВКонтакте. «Нам глубоко наплевать на “чувства японского народа” по так называемым Северным территориям. Это не “спорные территории”, это — Россия», — подчеркнул он.
«Те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сэппуку», — заметил Медведев. «Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки», — заключил он.
Ранее Кисида заявил, что Токио продолжит «активно продвигать санкции против России и поддержку Украины». Он добавил, что «в японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора».