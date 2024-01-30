Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах

Комментируя слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, зампред Совбеза РФ заметил, что «никто не против мирного договора», но при этом японская сторона должна понимать несколько принципиальных моментов. Один из них — курс российских властей на развитие Курил.