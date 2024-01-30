Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

На церемонии, состоявшейся в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова, присутствовали также члены палат Олий Мажлиса, представители администрации президента и правительства, деятели науки и культуры, городская общественность. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На поминальном мероприятии были прочитаны аяты Корана и произнесены молитвы. Говорилось также о заслугах Ислама Каримова в деле обеспечения интересов узбекского народа, его человеческих качествах.
Цветы к подножию памятникам первому президенту также были возложены в Самарканде и Карши.