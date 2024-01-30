Из армии Казахстана уволили более 17 тысяч военнослужащих

— Особую тревогу вызывает высокий отток военнослужащих из армии. И с каждым годом их количество не уменьшается. Только в период с 2020 по 2023 годы из Вооруженных Сил уволено 17065 военнослужащих, из них 4301 офицеров и 12764 военнослужащих по контракту. Для сравнения это численность примерно 15-ти развернутых механизированных бригад, — сказал Султан Камалетдинов на расширенном заседении Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.