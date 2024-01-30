Из армии Казахстана уволили более 17 тысяч военнослужащих

— Особую тревогу вызывает высокий отток военнослужащих из армии. И с каждым годом их количество не уменьшается. Только в период с 2020 по 2023 годы из Вооруженных Сил уволено 17065 военнослужащих, из них 4301 офицеров и 12764 военнослужащих по контракту. Для сравнения это численность примерно 15-ти развернутых механизированных бригад, — сказал Султан Камалетдинов на расширенном заседении Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.
Сообщается, что за четыре года из ВС РК уволено 17065 военнослужащих, из них:
- 4301 офицер (2020 — 771, 2021 — 955, 2022 — 1157, 2023 — 1418);
- 12764 военнослужащих по контракту (2020 — 3376, 2021 — 3045, 2022 — 3538, 2023 — 2805).
По состоянию здоровья и достижению предельного возраста — 5289, из них:
- 1926 офицеров (2020 — 319, 2021 — 364, 2022 — 507, 2023 — 736);
- 3363 военнослужащих по контракту (2020 — 814, 2021 — 803, 2022 — 749, 2023 — 997);
По другим причинам (окончание контракта, отрицательные мотивы
- 2375 офицеров (2020 — 452, 2021 — 591, 2022 — 650, 2023 — 682);
- 9401 военнослужащий по контракту (2020 — 2562, 2021 — 2242, 2022 — 2789, 2023 — 1808).
— Следует учитывать, что на сегодня комплектование армии военнослужащими не компенсирует потерю профессионально подготовленных кадров. За аналогичный период ряды Вооруженных Сил пополнили 14311 военнослужащих, — добавил спикер.