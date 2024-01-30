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Стало известно, кто займет место скандального экс-депутата Медведева в думе Перми

ПЕРМЬ, 30 января, ФедералПресс. Крайком КПРФ определился с кандидатурой, кому передадут плавающий мандат скандального парламентария Сергея Медведева в пермской думе. Его получит 39-летний Алексей Мехоношин, который является помощником лидера прикамских коммунистов Ксении Айтаковой.

«Такое решение 29 января приняло бюро краевого комитета КПРФ», — сообщает «Новый компаньон».

Алексей Мехоношин работает на Свердловской железной дороге. Он трудится осмотрщиком-ремонтником вагонов в депо Пермь-Сортировочная. В 2014 году окончил Уральский государственный университет путей сообщения.

В 2021 году баллотировался в гордуму Перми по партийным спискам КПРФ под номером один в «Кировской» группе.

Напомним, на январской пленарке гордума лишила депутатских полномочий Сергея Медведева после того, как он в соцсетях жестко раскритиковал спецоперацию на Украине и президента Владимира Путина.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, в какую страну уехал Сергей Медведев сразу после скандала.