Стало известно, кто займет место скандального экс-депутата Медведева в думе Перми

«Такое решение 29 января приняло бюро краевого комитета КПРФ», — сообщает «Новый компаньон».
Алексей Мехоношин работает на Свердловской железной дороге. Он трудится осмотрщиком-ремонтником вагонов в депо Пермь-Сортировочная. В 2014 году окончил Уральский государственный университет путей сообщения.
В 2021 году баллотировался в гордуму Перми по партийным спискам КПРФ под номером один в «Кировской» группе.
Напомним, на январской пленарке гордума лишила депутатских полномочий Сергея Медведева после того, как он в соцсетях жестко раскритиковал спецоперацию на Украине и президента Владимира Путина.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, в какую страну уехал Сергей Медведев сразу после скандала.