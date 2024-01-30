Казахстан готовит соглашение с Узбекистаном об использовании трансграничных рек

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Казахстан готовит соглашение с Узбекистаном о совместном управлении, использовании и распределении воды на трансграничных водных объектах, заявил на заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов. Об этом сообщает РИА Новости.
Также глава казахстанского ведомства рассказал о планах страны подписать аналогичное соглашение с Китаем.
По его словам, подписание этих документов предусмотрено разработанной в Казахстане концепцией развития системы управления водными ресурсами на 2024−2030 годы.
«Концепцией предусмотрено подписание соглашений между правительствами республики Казахстан и республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, а также между Казахстаном и Китайской Народной Республикой о вододелении на трансграничных реках. Важной составляющей международного сотрудничества является выработка механизма водно-энергетического сотрудничества Центральной Азии».
Он напомнил, что семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана являются трансграничными, поэтому страна «в значительной степени зависит от водохозяйственной политики сопредельных государств — Китайской Народной Республики, Российской Федерации и стран Центральной Азии».
Также Нуржигитов озвучил данные Института географии и водной безопасности, согласно которым, среднемноголетний речной сток на территории Казахстана уменьшился на 12,5 кубокилометра по сравнению с 1960 годом, из них 9 кубокилометров, или 72% от всего объема сокращения, приходятся на долю местных рек, на долю трансграничных — 3,5 кубокилометра или 28%.
С учетом тенденции уменьшения трансграничного стока, до 2030 года развитие трансграничного сотрудничества должно стать одним из ключевых аспектов государственной политики в сфере водных отношений, резюмировал министр.