Казахстан готовит соглашение с Узбекистаном об использовании трансграничных рек

Также Нуржигитов озвучил данные Института географии и водной безопасности, согласно которым, среднемноголетний речной сток на территории Казахстана уменьшился на 12,5 кубокилометра по сравнению с 1960 годом, из них 9 кубокилометров, или 72% от всего объема сокращения, приходятся на долю местных рек, на долю трансграничных — 3,5 кубокилометра или 28%.