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Выборы, дисквалификация Валиевой, конфликт США и Ирана. Темы брифинга Пескова

График президента России Владимира Путина как главы государства и одновременно кандидата на высший пост, последствия решения международных спортивных организаций о дисквалификации фигуристки Камиллы Валиевой, а также возможные удары США по иранским объектам стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Песков Дмитрий
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Владимир Путин работает в Кремле, где примет президента РАН Геннадия Красникова.

О регистрации кандидатуры Путина

График Путина после его регистрации кандидатом на президентских выборах «мало чем» будет отличаться от обычного: «Так и раньше было».

«График президента — он, конечно, чрезвычайно важен, и это основной приоритет». Он включает «и региональные поездки, и встречи, и посещение крупных мероприятий»: «Это будет продолжаться и дальше».

О дисквалификации Валиевой

«Мы не согласны с этими решениями — ни с решением [Международного спортивного] суда, ни с решением федерации (Международного союза конькобежцев — прим. ТАСС). Мы их не принимаем».

«Считаем, что, безусловно, со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу». Россия будет стремиться «мобилизовать до конца» все возможности для апелляции.

«По возвращении из Китая — с Олимпиады — мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда».

Пересмотра олимпийских выплат спортсменам быть не может.

О подготовке США ударов по Ирану

«Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе, которые ведут к нагнетанию напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем».

«Считаем, что в целом уровень напряженности очень тревожный, сейчас время шагов по деэскалации напряженности».

«Это единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию. Сейчас это для нас чрезвычайно важно».

Об обвинениях против Татьяны Жданок

Распространяемое в западных СМИ обвинение евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в работе на ФСБ — «это охота на ведьм». «Помните, был маккартизм в США? Вот это то же самое».

«Мы это осуждаем решительно». «Конечно же, это никоим образом не соответствует никаким так называемым идеалам демократии, в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе».

Песков Дмитрий