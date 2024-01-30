Выборы, дисквалификация Валиевой, конфликт США и Ирана. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Владимир Путин работает в Кремле, где примет президента РАН Геннадия Красникова.
О регистрации кандидатуры Путина
График Путина после его регистрации кандидатом на президентских выборах «мало чем» будет отличаться от обычного: «Так и раньше было».
«График президента — он, конечно, чрезвычайно важен, и это основной приоритет». Он включает «и региональные поездки, и встречи, и посещение крупных мероприятий»: «Это будет продолжаться и дальше».
О дисквалификации Валиевой
«Мы не согласны с этими решениями — ни с решением [Международного спортивного] суда, ни с решением федерации (Международного союза конькобежцев — прим. ТАСС). Мы их не принимаем».
«Считаем, что, безусловно, со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу». Россия будет стремиться «мобилизовать до конца» все возможности для апелляции.
«По возвращении из Китая — с Олимпиады — мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда».
Пересмотра олимпийских выплат спортсменам быть не может.
О подготовке США ударов по Ирану
«Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе, которые ведут к нагнетанию напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем».
«Считаем, что в целом уровень напряженности очень тревожный, сейчас время шагов по деэскалации напряженности».
«Это единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию. Сейчас это для нас чрезвычайно важно».
Об обвинениях против Татьяны Жданок
Распространяемое в западных СМИ обвинение евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в работе на ФСБ — «это охота на ведьм». «Помните, был маккартизм в США? Вот это то же самое».
«Мы это осуждаем решительно». «Конечно же, это никоим образом не соответствует никаким так называемым идеалам демократии, в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе».