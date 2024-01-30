Экс-премьер: за 36 месяцев правления Санду госдолг вырос ровно на 36 миллиардов леев

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Катастрофическим назвал экс-премьер Молдовы Ион Кику рекордный рост госдолга страны в 2023 году, данные он представил в своем Telegram.
«Рентгеноскопия катастрофы… Государственный долг увеличился в 2023 году еще на 9,34 миллиарда леев, а его доля в ВВП достигла рекордного уровня в 37,9%», — отметил Кику.
Ранее Министерство финансов обнародовало статистический бюллетень за декабрь 2023 года, согласно которому, сумма госдолга на 31 декабря превысила 104 миллиарда леев, увеличившись в номинальном выражении на 9,34 миллиарда леев в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
«Поскольку за 36 месяцев правления Майи Санду государственный долг увеличился ровно на 36 миллиарда леев, а кредиты были предоставлены под огромные проценты как внутри страны, так и за ее пределами, в 2023 году государству пришлось выплатить только по процентам и комиссиям свыше 5,3 миллиарда леев, в два с лишним раза больше, чем в 2022 году (2,645 млрд леев)».
Комментируя цифры, он подчеркнул, что в них — «объяснение тому, почему больше нет денег на зарплаты социальных работников, на финансирование групп продленного дня».
«И вскоре это станет объяснением того, почему государство больше не может выплачивать пенсии, в том числе бывшим прокурорам и судьям, бывшим сотрудникам правоохранительных структур и так далее», — подытожил Кику.
По данным Минфина Молдовы, на конец декабря 2023 года доля внутреннего государственного долга в общем государственном долге составляла 38,1%, внешнего госдолга — в 61,9%. Процент общего государственного долга к ВВП на конец года оценивался в 37,9% по сравнению с 34,5% в конце 2022 года.