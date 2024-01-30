Экс-премьер: за 36 месяцев правления Санду госдолг вырос ровно на 36 миллиардов леев

«Поскольку за 36 месяцев правления Майи Санду государственный долг увеличился ровно на 36 миллиарда леев, а кредиты были предоставлены под огромные проценты как внутри страны, так и за ее пределами, в 2023 году государству пришлось выплатить только по процентам и комиссиям свыше 5,3 миллиарда леев, в два с лишним раза больше, чем в 2022 году (2,645 млрд леев)».