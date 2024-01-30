Бабурин снялся с выборов президента

«В соответствии со статьей 44 ФЗ РФ о выборах президента РФ я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ», — подчеркнул Бабурин после представления в Центризбирком собранных им подписей избирателей. Политик назвал решение о выходе из предвыборной гонки «возможно самым непростым в жизни» и заявил, что россиянам и всем политическим силам необходимо «объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина».
«Нельзя дробить власть в трудный для Родины час в условиях противостояния с Западом, никакого раздвоения патриотических сил быть не должно. “Российский общенародный союз” принял решение поддержать национального лидера. Для нас остается незыблемой поддержка любых усилий власти России по защите русской цивилизации и интересов многонационального народа России. Наказ Путину от “Российского общенародного союза” такой: не останавливаться, завершить денацификацию и демилитаризацию Украины», — добавил он.
В Центризбиркоме сообщили, что проверять сданные Бабуриным подписи не будут в связи с тем, что политик направил в комиссию заявление о снятии с выборов.
Сергей Бабурин в 1994—2007 годах был депутатом Госдумы, во втором и четвертом созывах ГД он занимал должность вице-спикера. Политик возглавляет «Российский общенародный союз» с момента основания партии в 2011 году. В 2018 году он участвовал в президентских выборах, был зарегистрирован в качестве кандидата и набрал по итогам кампании 0,65% голосов избирателей.
Александр Кислов