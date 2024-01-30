Бабурин снялся с выборов президента

«В соответствии со статьей 44 ФЗ РФ о выборах президента РФ я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ», — подчеркнул Бабурин после представления в Центризбирком собранных им подписей избирателей. Политик назвал решение о выходе из предвыборной гонки «возможно самым непростым в жизни» и заявил, что россиянам и всем политическим силам необходимо «объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина».