План производства ракет «Калибр» на 2024 год выполнили на 17 процентов

«Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ “Новатор” поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования “Калибр”, несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%», — говорится в сообщении.
Гендиректор «Новатора» Фарид Абдрахманов доложил Шойгу, что, несмотря на значительное увеличение ГОЗ в 2023 году, план производства был выполнен в полном объеме. «Такой результат был достигнут за счёт расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации», — отметил он.
Шойгу также посетил Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), где проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой ПВО С-300 В и «Бук», первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.
Гендиректор МЗИК Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках ГОЗ-2023 и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. «Работаем днем и ночью», — подчеркнул Клейн.