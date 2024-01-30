План производства ракет «Калибр» на 2024 год выполнили на 17 процентов

«Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ “Новатор” поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования “Калибр”, несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%», — говорится в сообщении.