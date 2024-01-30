Какие улицы в Астане планируют сделать односторонними

Вместе с тем, отмечается, что ввиду большого количества объектов притяжения и жилых объектов на рассматриваемых улицах, в целях создания обратной связи с населением и снижения социального напряжения, предварительно будут проведены общественные обсуждения и слушания, по итогам которых будут приняты окончательные решения.