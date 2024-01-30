Какие улицы в Астане планируют сделать односторонними

— В рамках рассмотрения проекта одностороннего движения по улицам Кунаева, Достык, Туркестан и Акмешит, в настоящее время ведутся процедуры аналитики, определения прогнозных проблемных участков и варианты минимизации издержек при внедрении проекта, — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.
В акимате отметили, что сегодня разработана электронная транспортная модель потоков движения.
— На практике одностороннее движение позволяет повысить пропускную способность улиц и снизить время в пути, однако необходим всесторонний анализ для снижения влияния на прилегающую улично-дорожную сеть, — пояснили в ведомстве.
Вместе с тем, отмечается, что ввиду большого количества объектов притяжения и жилых объектов на рассматриваемых улицах, в целях создания обратной связи с населением и снижения социального напряжения, предварительно будут проведены общественные обсуждения и слушания, по итогам которых будут приняты окончательные решения.