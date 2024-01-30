Орбан назвал человека, способного завершить конфликт на Украине

Ранее Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Киев, заявив, что его пугают слова бывшего президента США про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. До этого он нахамил Трампу фразой «думай — потом говори» на его слова о быстром завершении конфликта в случае переизбрания.