Новый глава Минздрава проверил очереди в поликлиниках Минска

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Минздрав начал мониторинг ситуации с очередями в поликлиниках, руководство ведомства проверило ряд минских лечебных учреждений, об этом сообщили в пресс-службе министерства.
На минувшей неделе глава государства назначил нового министра здравоохранения — им стал Александр Ходжаев.
Среди поручений, которые были озвучены главой государства новому министру, было наведение порядка с очередями в поликлиниках.
«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом министр здравоохранения Александр Ходжаев и замминистра Юрий Горбич провели мониторинг очередей в поликлиниках № 38, № 40 и № 2 Минска».
Министр, посещая поликлиники, особое внимание обратил на работу участковых бригад, а также службы лабораторной диагностики.
В первую очередь было проверено, как в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями идет профилактика перекрестного заражения пациентов поликлиник.
«Министр дал поручение уменьшить продолжительность пребывания пациента в поликлинике», — сообщили в Минздраве.
Кроме этого, необходимо разделить потоки пациентов, которые находятся в поликлиниках во время сезонного подъема заболеваемостью ОРВИ. Речь идет о том, чтобы разграничить эти потоки как по времени, так и расстоянию.
Руководству поликлиник рекомендовано таким образом организовать работу, чтобы пациенты время ожидания врача использовали для проведения лабораторных исследований. В данной связи отдельные поручения были даны по обеспечению качества работы лабораторий.
Январь и февраль традиционно являются временем сезонного подъема заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями, соответственно в это время увеличивается число обращений к медикам.