Глава ЦРУ назвал отказ США от помощи Киеву «голом в свои ворота»

Американские законодатели с осени 2023 года не могут договориться о продолжении финансирования на 2024 год. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, из которых Украине предназначены $60 млрд, но республиканцы требуют больше финансирования на охрану собственных границ. Как писали Washington Post и Financial Times, давление на республиканцев в этом вопросе оказывает экс-президент Дональд Трамп, который, как и Байден, собирается идти на выборы в ноябре. Он убеждает конгрессменов отказаться от компромиссного соглашения.