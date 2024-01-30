Канада пообещала Молдове $2 миллиона для полиции и санкции против дезинформации

В середине октября 2023 года Правительство Канады ввело санкции против девяти человек в Молдове за связь с подсанкционными лицами и организациями, включая партию «Шор». В списке, в частности, были указаны Александр Калинин, Вера Плахотнюк, Валерий Клименко, Татьяна Платон и другие лица. Кроме того, санкции были введены против шести средств массовой информации Молдовы, включая «Первый канал в Молдове», «РТР Молдова» и «НТВ Молдова», «Accent TV, “ТВ6”, Orhei TV».