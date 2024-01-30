Канада пообещала Молдове $2 миллиона для полиции и санкции против дезинформации

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Канада окажет поддержку молдавской полиции, а также применит больше санкций для борьбы с «российской пропагандой», об этом на брифинге во вторник заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Канадский министр находится в Кишиневе с визитом, по завершении ее встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Михаилом Попшоем.
«Мы безоговорочно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы. в чем это выражается? Мы оказываем поддержку вашей национальной полиции. Сейчас мы внедряем программу на 2 миллиона долларов для поддержки вашей национальной полиции».
Михаил Попшой поблагодарил министра и власти Канады «за внедрение строгого режима международных санкций против физических и юридических лиц, которые подрывают верховенство закона и безопасность Республики Молдова».
О санкциях сказала и Жоли, напомнив, что Канада ввела их «против шести телеканалов и ряда индивидов, которые помогают продвижению российской дезинформации», упомянув имя лидера запрещенной в Молдове партии «Шор» Илана Шора.
«Канада также применит больше санкций по вопросу российской дезинформации и коррупции и будет сотрудничать с другими странами мира», — заверила глава канадского МИД.
Она также заявила о необходимости «сотрудничать в том числе в военной сфере».
«Думаю, у нас это очень хорошо получится», — сказала Жоли.
Собеседники также отметили поддержку канадским правительством экономического развития Молдовы и необходимость подписания соглашений в социальной сфере.
В середине октября 2023 года Правительство Канады ввело санкции против девяти человек в Молдове за связь с подсанкционными лицами и организациями, включая партию «Шор». В списке, в частности, были указаны Александр Калинин, Вера Плахотнюк, Валерий Клименко, Татьяна Платон и другие лица. Кроме того, санкции были введены против шести средств массовой информации Молдовы, включая «Первый канал в Молдове», «РТР Молдова» и «НТВ Молдова», «Accent TV, “ТВ6”, Orhei TV».