Глава Башкирии о блогерах: «Вы для меня — большая сила»

Радий Хабиров отметил, что хотел бы не только отвечать на вопросы участников встречи и той многомилионной аудитории, которую они представляют:
"Я хотел бы рассказать, чем живет управленческая команда республики. В том числе чем живу я, какие мысли меня волнуют, что радует, как руководителя региона. Мне важно, чтобы по итогам этой встречи вы рассказывали не о том, образно, что мне нужно, а какую-то объективную реальность донесли, что мы делаем полезного, где мы, может быть, не лучшие, где мы спотыкаемся, и нужна ваша помощь.
Учитывая ваш потенциал, я практически говорю в рупор. Каждый из вас — специалист. Вы же перерабатываете информацию. Вот в чём ваша сила. Именно поэтому люди за вами идут. Вы даёте эмоции, глубокий анализ, где-то просто какой-то эпатаж. Таким образом складывается ваша позиция в этом непростом публичном мире".