Глава Башкирии о блогерах: «Вы для меня — большая сила»

"Я хотел бы рассказать, чем живет управленческая команда республики. В том числе чем живу я, какие мысли меня волнуют, что радует, как руководителя региона. Мне важно, чтобы по итогам этой встречи вы рассказывали не о том, образно, что мне нужно, а какую-то объективную реальность донесли, что мы делаем полезного, где мы, может быть, не лучшие, где мы спотыкаемся, и нужна ваша помощь.