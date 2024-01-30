Сергей Шойгу проверил производство ракет на военных заводах Екатеринбурга

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Екатеринбург проверил местные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает telegram-канал Министерства обороны.
На предприятии концерна «Алмаз Антей» министр проверил производство крылатых ракет «Калибр» и «Искандер». На ПАО «МЗИК» Сергей Шойгу проинспектировал организацию производства комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300 В и «Бук».
— Существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, — там увеличение у нас более чем в 2 раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", — подвел итоги рабочей поездки Министр обороны РФ Сергей Шойгу.