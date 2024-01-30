Радий Хабиров мечтает о Кубке Гагарина

«На днях “юлаевцы” обеспечили себе участие в плей-офф. Какие у вас ожидания от этого сезона, встречи с какими соперниками вы бы хотели увидеть?» — спросил блогер.
«Для нас всех, для меня как руководителя это ещё вопрос престижа. У всех болельщиков, и у меня тоже, есть мечта о Кубке Гагарина. Не было еще ни одного начала сезона, когда бы я не встречался с клубом. Мне всегда дарят клюшку либо футболку, я всегда говорю: “Идём за Кубком Гагарина”. Как обидно было и мне, и команде, после сумасшедшего матча с “Авангардом”. Я два дня ходить не мог. Тогда на таком подъёме были, я уж подумал, вот-вот — и Кубок наш. Но, как вы помните, было решение КХЛ об остановке игр, и мы потеряли возможность.
Вторая история гораздо более обидная. Настолько обидное было поражение от «Адмирала», безумие просто. Тем более команда неплохо провела сезон. Вчера состоялся реванш. Команда поняла, что можно побеждать и такого неудобного, сильного противника, преодолела психологический барьер.
На мой взгляд, тут мудрить сильно не надо, какой противник выпадет, такой и выпадет. Лишь бы травм не было. Вообще, мне очень нравится, как играет команда. У нас отличные игроки, хорошие легионеры, тренер мне очень нравится. Он нас, конечно, доводит до инфаркта, когда оставляет ребят играть вчетвером. Какую выдержку надо иметь. Ещё предстоят сложные яркие игры с ведущими клубами. Давайте болеть за наших ребят, мне кажется, в этом году у нас есть шансы", — предложил Радий Хабиров.