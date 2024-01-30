Радий Хабиров мечтает о Кубке Гагарина

«Для нас всех, для меня как руководителя это ещё вопрос престижа. У всех болельщиков, и у меня тоже, есть мечта о Кубке Гагарина. Не было еще ни одного начала сезона, когда бы я не встречался с клубом. Мне всегда дарят клюшку либо футболку, я всегда говорю: “Идём за Кубком Гагарина”. Как обидно было и мне, и команде, после сумасшедшего матча с “Авангардом”. Я два дня ходить не мог. Тогда на таком подъёме были, я уж подумал, вот-вот — и Кубок наш. Но, как вы помните, было решение КХЛ об остановке игр, и мы потеряли возможность.