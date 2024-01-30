Радий Хабиров рассказал блогерам о подготовке к 450-летию Уфы

Центр гребного слалома — я очень был далек от этой темы, когда не в Башкирии жил. Но это тоже костяк нашей сборной РФ, это олимпийский вид спорта. Мы сделали очень сложный гидротехнический объект на озере Теплом в районе Инорса. Попутно мы приводим в порядок всю территорию вокруг Инорса. Как я помню еще со студенческих лет, что туда лучше не соваться — а сегодня Инорс становится приличным местом, где можно погулять и получить удовольствие. Мы сделали там гребной канал. Первые соревнования там мы проведем в мае, потому что объект уже введен в эксплуатацию. Вторая очередь еще будет — тренерская, административно-бытовой и тренажерный залы, где-то к концу 2025 года.