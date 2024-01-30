Радий Хабиров рассказал блогерам о подготовке к 450-летию Уфы

— Юбилей — это только повод. Вы, когда гостей ждете, что делаете? Полы помоете, шторы погладите, все по порядку разложите, трещинку в стене замажете. Так и юбилей — это хорошая управленческая идея. Он дает возможность увидеть проблемы более глубоко, порешать их, аккумулировать энергию, средства. Это нам удалось. Первая часть — это лечить болячки Уфы, которые годами копились: где-то дорога ненормальная, где-то дворы ужасные, где-то сквер неухоженный. Квоту предъюбилейных мероприятий мы в Уфе увеличили.
Радий Хабиров отметил, что второй — вопрос инфраструктуры. В течение 3,5−4 лет наводится порядок в больших инфраструктурных объектах: это решение вопросов с мостами, Южные ворота. Будет еще очень много небольших, но важных объектов: въезды со стороны аэропорта, со стороны Затона. Большое внимание уделяется парковой системе Уфы. Среди последних объектов — Аксаковский сад. В планах еще — парк Лесоводов, который сохранится в первозданном виде, но его сделают еще более комфортным. Еще одним объектом станет парк им. Ленина перед Домом республики.
Говоря о сданных объектах, Радий Хабиров назвал Театр кукол. Рядом с ним осталось доделать сквер, в котором будут уникальные памятники архитектуры и природы России. Также Глава республики рассказал о строящихся спортивных объектах.
— Из больших — Центр фехтования, который мы сдадим в октябре. Мы отправляли наших строителей, чтобы они посмотрели, как сделали в Новосибирске и Москве. Я сказал: постройте, чтобы он был лучшим центром фехтования. Школа фехтования в республике — ведущая, у нас олимпийские чемпионы есть, призеры, чемпионы мира.
Центр гребного слалома — я очень был далек от этой темы, когда не в Башкирии жил. Но это тоже костяк нашей сборной РФ, это олимпийский вид спорта. Мы сделали очень сложный гидротехнический объект на озере Теплом в районе Инорса. Попутно мы приводим в порядок всю территорию вокруг Инорса. Как я помню еще со студенческих лет, что туда лучше не соваться — а сегодня Инорс становится приличным местом, где можно погулять и получить удовольствие. Мы сделали там гребной канал. Первые соревнования там мы проведем в мае, потому что объект уже введен в эксплуатацию. Вторая очередь еще будет — тренерская, административно-бытовой и тренажерный залы, где-то к концу 2025 года.
Безусловно, это всё, что связано с реконструкцией аэропорта нашего. Мы отремонтировали залы аэропорта и сделали большую вставку, она очень важна для людей, которые выходят, чтобы под дождь не попадали. Это примерно как в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Единственное, что мы там не успеваем к юбилею, — это построить гостиницу.
Ну и, конечно, один из самых важных главных объектов — это Дворец борьбы, самый большой объект. У нас самое большое количество посадочных мест — на «Уфа-Арене», под 9 тысяч. Следующий объект — это ГКЗ «Башкортостан», там 960 мест. Нет у нас по 2−3 тысячи. Поэтому мы сделали Дворец борьбы, что там 3,5 тысячи посадочных мест. 18 ковров, там будет СПА, отель, медицинский блок, бассейн для жителей — такой большой комплексный объект.
Радий Хабиров раскрыл блогерам планы на еще один большой объект, к которому еще не приступили. Это так называемый ДНК Башкортостана — Дом науки и культуры Республики Башкортостан. В многофункциональном объекте планируются выставки, коворкинг, библиотека, театральная студия, зал для торжеств. Площадь объекта — порядка 40 тысяч кв. метров. Осенью этого года предполагается приступить к строительству.
Очень красивый архитектурный объект появится на набережной Уфы — это колоннада, как в Сухуме. Колоннада будет посвящена дружбе Башкортостана и Абхазии, которая имеет глубокие корни. Когда там было сложно, Башкортостан пришел на помощь одним из первых.
Радий Хабиров рассказал и про еще один важный проект «Гостевые улицы». В него входят улицы Коммунистическая, часть Цюрупы, Пушкина, всего их 5−6.
— Мы наведем порядок на тротуаре, сделаем гранитную плитку, чистое небо без проводов, фонари освещения. В целом приведем в порядок всю территорию. Мы определили 40 объектов культурного наследия. Мы вместе со специалистом в области городской архитектуры утвердили цветовую гамму этих 40 домов. Гостевые улицы позволят Уфу раскрыть с такой эстетической стороны.
Также Глава республики поделился планами еще одного объекта, который спроектирован, — физико-математического лицея с интернатом. По словам Главы, это будет одна из самых современных школ республики для обучения самых талантливых ребят со всей республики. «Будущие Циолковские, Вернадские, у них там будут королевские условия», отметил Радий Хабиров. Этот объект начнут строить уже в следующем году.
Ранее «Башинформ» сообщал, что на встрече с блогерами Радий Хабиров назвал дату открытия детского онкоцентра в Уфе.