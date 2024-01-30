Стало известно, кто из воронежцев стал доверенными лицами Путина на выборах

Доверенными лицами кандидата в президенты РФ Владимира Путина стали 5 воронежцев, всего в списке 544 человека, данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
В список вошли воронежцы:
Ераховец Юрий Николаевич — полковник запаса, Герой Российской Федерации, заслуженный военный штурман Российской Федерации, ветеран боевых действий, участник СВО.
Карзанов Владимир Петрович — участник СВО, ветеран боевых действий, пенсионер ФСБ, подполковник.
Масленникова Маргарита Юрьевна — руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Воронежской области, председатель регионального отделения общественной организации «Деловые женщины России». Мама троих сыновей. Старший приемный сын — участник СВО, служит в пограничных войсках Российской Федерации.
Проскурин Дмитрий Константинович — ректор Воронежского государственного технического университета.
Чиркова Ольга Юрьевна — заслуженная артистка Воронежской области.