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Стало известно, кто из воронежцев стал доверенными лицами Путина на выборах

В список вошли пять горожан.

Доверенными лицами кандидата в президенты РФ Владимира Путина стали 5 воронежцев, всего в списке 544 человека, данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

В список вошли воронежцы:

Ераховец Юрий Николаевич — полковник запаса, Герой Российской Федерации, заслуженный военный штурман Российской Федерации, ветеран боевых действий, участник СВО.

Карзанов Владимир Петрович — участник СВО, ветеран боевых действий, пенсионер ФСБ, подполковник.

Масленникова Маргарита Юрьевна — руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Воронежской области, председатель регионального отделения общественной организации «Деловые женщины России». Мама троих сыновей. Старший приемный сын — участник СВО, служит в пограничных войсках Российской Федерации.

Проскурин Дмитрий Константинович — ректор Воронежского государственного технического университета.

Чиркова Ольга Юрьевна — заслуженная артистка Воронежской области.

Путин Владимир