Александр Милеев пояснил Самарской губдуме ситуацию с доходами его жены

В Самарской губернской думе на заседании 30 января 2024 года было вынесено предупреждение заместителю председателя коллегиального органа Александру Милееву. Такое решение парламент обязан был принять по результатам представления, направленного в адрес руководителя думы, по итогам проверки со стороны надзорных органов.
Проверка касалась сведений о доходах и недвижимости за 2021 год. Прокуратура обнаружила в них недостающую информацию, не отраженную в поданной декларации.
Как сообщил коллегам сам Александр Милеев, претензии надзорного органа касались 120 тысяч рублей, которые заработала в 2021 году его супруга. По словам парламентария, жена не сообщила ему об этих доходах, потому они и не были внесены в декларацию. Других претензий у прокуратуры, как утверждает Милеев, не возникло.