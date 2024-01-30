Александр Милеев пояснил Самарской губдуме ситуацию с доходами его жены

Как сообщил коллегам сам Александр Милеев, претензии надзорного органа касались 120 тысяч рублей, которые заработала в 2021 году его супруга. По словам парламентария, жена не сообщила ему об этих доходах, потому они и не были внесены в декларацию. Других претензий у прокуратуры, как утверждает Милеев, не возникло.