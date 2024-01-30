Алесин: Беларусь и Россия уже позаботились о защите от угрозы Запада

Эксперт напомнил о недавнем заявлении президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что страна еще никогда не была так защищена как сейчас. Во-первых, Москва передала тактическое ядерное оружие. Во-вторых, из России поступили комплексы «Искандер-М», вертолеты Ми-35, самолеты Су-30СМ и другое.