Алесин: Беларусь и Россия уже позаботились о защите от угрозы Запада

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Беларусь вместе с Россией успела принять необходимые меры для защиты от потенциальной угрозы западных стран, заявил корреспонденту Sputnik Беларусь белорусский военный обозреватель Александр Алесин.
«Беларусь и Россия предвидели развитие ситуации. Прежде всего, я думаю, это связано как с внутриполитическими причинами, так и с внешнеполитическими…», — сказал Алесин.
Эксперт напомнил о недавнем заявлении президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что страна еще никогда не была так защищена как сейчас. Во-первых, Москва передала тактическое ядерное оружие. Во-вторых, из России поступили комплексы «Искандер-М», вертолеты Ми-35, самолеты Су-30СМ и другое.
По мнению Алесина, давно было понятно, что Запад продолжит «напрягать» Беларусь у границ, сосредотачивать контингенты.
НАТО обустроила соответствующую инфраструктуру вблизи белорусской территории. В том числе это было сделано в Польше. Таким образом Альянс освоил потенциальный театр военных действий.
Алесин обратил внимание, что сейчас у ряда западных стран есть экономические проблемы и нет желания далее финансово поддерживать Украину. Это и заставляет проводить такие мероприятия, как нынешние учения Steadfast Defender, и создавать миф о восточной угрозе.
«Недаром сейчас обнародовали планы Германии по перевооружению, цель которых — обезопасить себя от белорусско-российской угрозы», — добавил эксперт.
Учения НАТО, как он считает, могут быть и попыткой повлиять на ситуацию внутри Беларуси и России накануне выборов. Возможно, это делается, чтобы оживить пятую колонну.
Что за учения
Ранее сообщалось о начале учений НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник»), которые пройдут в Европе в течение последних дней января, весь февраль, а затем все три весенних месяца. Фактически учения организованы у границ России и Беларуси.
В них будут задействованы 90 тысяч военнослужащих. Одним из элементов учений стала переброска американского контингента морским транспортом через Атлантику в Европу.
В МИД России заявили, что эти учения повышают риски военных инцидентов и дестабилизируют ситуацию. Также, в Москве считают, что НАТО мало интересуется вопросами европейской безопасности. Организация предпочитает «поддерживать на плаву этот инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире».