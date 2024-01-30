Молдова подписала заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро

«С помощью этой системы платеж можно произвести примерно за 24 часа и даже возможно день в день, и вместо того, чтобы платить 20, 30 или 50 евро за транзакцию, платить только где-то 1, 2−3 евро. Это огромный шаг для всех, кто участвует в экономической системе, — совершают переводы в личном порядке физлица или компании. Это будет очень хорошая новость для всех молдаван, которые живут и работают за рубежом и осуществляют переводы своим родственникам в стране», — заявила Драгу.