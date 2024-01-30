Молдова подписала заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Глава Нацбанка Молдовы Анка Драгу подписала заявку на присоединение республики к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая позволит снизить стоимость денежных переводов из ЕС.
«С помощью этой системы платеж можно произвести примерно за 24 часа и даже возможно день в день, и вместо того, чтобы платить 20, 30 или 50 евро за транзакцию, платить только где-то 1, 2−3 евро. Это огромный шаг для всех, кто участвует в экономической системе, — совершают переводы в личном порядке физлица или компании. Это будет очень хорошая новость для всех молдаван, которые живут и работают за рубежом и осуществляют переводы своим родственникам в стране», — заявила Драгу.
По ее словам, присоединение к SEPA включает в себя два этапа — оценки и подключения.
«В общей сложности мы предполагаем, что оценочная часть составит по времени около года, и чуть меньше, может быть, полгода, часть подключения. Эти этапы от нас не зависят», — добавила Драгу.
Подписание документа приветствовал премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
«Это важный шаг для Республики Молдова, который приведет к значительному упрощению денежных транзакций как для наших граждан, так и для молдавских компаний с их партнерами из 36 стран-участниц системы. Речь идет обо всех государствах-членах Европейского Союза, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне, Сан-Марино, Ватикане, Андорре и Монако», — уточнил премьер.
Он назвал присоединение к SEPA «важным шагом для всей банковской системы».