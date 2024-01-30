Захарова осудила осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

30 января СМИ писали, что житель Еревана осквернил памятник детям блокадного Ленинграда из-за недовольства заявлением официального представителя МИД России. В середине января Захарова назвала деструктивными заявления армянских политиков о том, что российские миротворцы якобы наблюдали за этнической чисткой армян в Нагорном Карабахе. «Интересно, а есть документация, что в Ленинграде была блокада, а мы в Армении поставили памятник и еще скорбим?» — заявил местный житель, после чего опрокинул венки у монумента.