Захарова осудила осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Захарова отметила, что это был далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для России и Армении героическим страницам истории. Она подчеркнула, что видит острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа, а также ожидает того же и от властей республики.
«Такого рода выходкам способствует развязанная в республике публичная кампания по очернению России и ее роли на Южном Кавказе. Глумления над светлой памятью 1,384 млн ленинградцев, погибших в период блокады, мы не допустим», — заявила представитель МИДа.
Она отметила, что министерство взаимодействует с профильными федеральными ведомствами, по ее словам, СК РФ начал уголовное расследование акта вандализма. Директор Российского центра науки и культуры в Ереване отправил официальное обращение в Генпрокуратуру Армении. Армянские компетентные органы начали уголовное делопроизводство вечером 30 января, подчеркнула Захарова.
30 января СМИ писали, что житель Еревана осквернил памятник детям блокадного Ленинграда из-за недовольства заявлением официального представителя МИД России. В середине января Захарова назвала деструктивными заявления армянских политиков о том, что российские миротворцы якобы наблюдали за этнической чисткой армян в Нагорном Карабахе. «Интересно, а есть документация, что в Ленинграде была блокада, а мы в Армении поставили памятник и еще скорбим?» — заявил местный житель, после чего опрокинул венки у монумента.