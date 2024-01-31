Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

«Доблестные усилия по созданию “Авраамовых соглашений” были беспрецедентны, и до сих пор не получили признания со стороны нобелевского комитета мира, что подчеркивает необходимость его выдвижения [на награду], — приводит заявление Тенни Fox News. — На протяжении десятилетий бюрократы, профессионалы в области внешней политики, международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке были невозможны без разрешения палестино-израильского конфликта. Президент Трамп доказал, что это не так».

До этого момента Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, в том числе и за помощь в заключении «Авраамовых соглашений».

По традиции, выдвигать кандидатов на премию можно до 31 января. После этого право номинирования сохраняют за собой только члены комитета, которые могут воспользоваться им во время своей первой встречи, проходящей, как правило, в феврале.

Полный список кандидатов держится в строгом секрете и может быть обнародован только по истечении 50-летнего срока после присуждения наград. Несмотря на это, каждый год сведения о выдвижении тех или иных претендентов попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Среди них бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии.