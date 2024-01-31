Минобороны США подтвердило намерение передать Украине реактивные снаряды GLSDB

30 января глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил о последствиях на поле боя из-за отсутствия военной помощи Киеву. По его словам, из-за отсутствия военной помощи под угрозой оказалось «все, чего достигли украинцы». «Не предоставив дополнительное финансирование, мы дадим мощный и неверный сигнал всем нашим противникам, что мы не настроены серьезно на защиту свободы, защиту демократии», — добавил Блинкен.