Минобороны США подтвердило намерение передать Украине реактивные снаряды GLSDB

«Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI», — цитирует Райдера агентство.
30 января издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Украина может получить снаряды GLSDB уже 31 января. По словам источников, специально разработанная для ВСУ версия ракеты уже успешно прошла испытания в США, они также подчеркнули отсутствие такого вооружения у американской армии.
30 января глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил о последствиях на поле боя из-за отсутствия военной помощи Киеву. По его словам, из-за отсутствия военной помощи под угрозой оказалось «все, чего достигли украинцы». «Не предоставив дополнительное финансирование, мы дадим мощный и неверный сигнал всем нашим противникам, что мы не настроены серьезно на защиту свободы, защиту демократии», — добавил Блинкен.
27 декабря Блинкен объявил о выделении Украине финального в 2023 г. пакета военной помощи в размере $250 млн. По словам Блинкена, помощь включает поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских снарядов калибров 155 и 105 мм, противотанковых средств, а также свыше 15 млн патронов для стрелкового оружия.