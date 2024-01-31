Путин подписал закон о компенсации за задержку зарплаты

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова рассказала, какую зарплату россияне получат в феврале. По словам специалиста, работники на окладе не потеряют в выплатах. Кроме того, если сотрудника привлекут к работе в праздничные дни, оплатить этот день должны в повышенном размере. Также работник может взять выходной в другой день.