Путин подписал закон о компенсации за задержку зарплаты

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, по которому работодателю придется выплатить сотруднику компенсацию за задержку зарплаты. При этом важен и факт признания судом права на получение работником денег.
Размер компенсации исчисляется из фактически невыплаченных денег «со дня следующего за днем, в который эти суммы должны были выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством», — говорится в тексте закона.
Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова рассказала, какую зарплату россияне получат в феврале. По словам специалиста, работники на окладе не потеряют в выплатах. Кроме того, если сотрудника привлекут к работе в праздничные дни, оплатить этот день должны в повышенном размере. Также работник может взять выходной в другой день.
Соцфонд предупредил: в феврале выплаты на детей придут в другие даты.
Изменения касаются тех, кто получает деньги 3-го числа.