Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье

«Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат. Поэтому мы их берем очень аккуратно: обрабатываем мощнейшим образом артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение», — сказал он.
Во вторник в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады на запорожском направлении, потери Киева составили до 40 солдат.
За день до этого стало известно, что Киев на том же направлении потерял до 30 солдат, а 28 января на Запорожском направлении, по данным Минобороны, противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.