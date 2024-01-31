Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье

За день до этого стало известно, что Киев на том же направлении потерял до 30 солдат, а 28 января на Запорожском направлении, по данным Минобороны, противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.