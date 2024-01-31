Светлану Кудрявцеву переизбрали главой Чулымского района НСО

В Новосибирской области Совет депутатов Чулымского района переизбрал действующую главу МО Светлану Кудрявцеву на новый срок. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Светлана Кудрявцева является главой Чулымского района с 2018 года, до этого она была председателем местного Совета депутатов.
В 2023 году в Чулымской районе стартовало строительство дома культуры с детской школой искусств, районной поликлиники, 18-квартирный жилой дом, сдали два ФАПа.
В этом году планируется догазификация северной части города Чулыма, строительство фельдшеро-акушерского пункта в селе Серебрянское, крытой хоккейной коробки, моста для пешеходов через ж/д пути.