Отмечается, что отклонение Сырским и Будановым предложения занять должность главкома вместо Валерия Залужного заставило Зеленского «пойти на попятную».
Издание уточняет, что должность главкома ВСУ была сначала была предложена Буданову, а только потом Сырскому.
Ранее, 29 января, о снятии Залужного с должности главкома ВСУ заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза. Депутат рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также подтвердил информацию об отставке главкома. При этом позднее минобороны Украины и пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров опровергли это.
Политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли поделился с «Известиями», что отставка главкома Залужного не будет неожиданностью, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский создал тоталитарный режим.
Вместе с тем The Economist сообщил, что Буданов в последний момент решил отказаться занять должность главнокомандующего ВСУ вместо действующего главкома Залужного. При этом издание отмечает, что хотя «Буданов и не претендовал на место генерала Залужного, но и отказываться от военной должности он не собирался».