Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский так же, как и начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, отказался от предложения украинского лидера Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ. Об этом во вторник, 30 января, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что отклонение Сырским и Будановым предложения занять должность главкома вместо Валерия Залужного заставило Зеленского «пойти на попятную».

Издание уточняет, что должность главкома ВСУ была сначала была предложена Буданову, а только потом Сырскому.

Ранее, 29 января, о снятии Залужного с должности главкома ВСУ заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза. Депутат рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также подтвердил информацию об отставке главкома. При этом позднее минобороны Украины и пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров опровергли это.

Политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли поделился с «Известиями», что отставка главкома Залужного не будет неожиданностью, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский создал тоталитарный режим.

Вместе с тем The Economist сообщил, что Буданов в последний момент решил отказаться занять должность главнокомандующего ВСУ вместо действующего главкома Залужного. При этом издание отмечает, что хотя «Буданов и не претендовал на место генерала Залужного, но и отказываться от военной должности он не собирался».