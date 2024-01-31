Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

Вместе с тем The Economist сообщил, что Буданов в последний момент решил отказаться занять должность главнокомандующего ВСУ вместо действующего главкома Залужного. При этом издание отмечает, что хотя «Буданов и не претендовал на место генерала Залужного, но и отказываться от военной должности он не собирался».