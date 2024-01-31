Сальдо: Киевский режим просчитался, приказав сбить российский Ил-76

По его словам, задумка украинских властей обвинить Россию сорвалась. В Киеве заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться, заявил Сальдо в беседе с РИА Новости. Политик объяснил, что киевский режим хотел «запугать украинцев», которые не хотят воевать.