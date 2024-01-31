Сальдо: Киевский режим просчитался, приказав сбить российский Ил-76

По его словам, задумка украинских властей обвинить Россию сорвалась. В Киеве заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться, заявил Сальдо в беседе с РИА Новости. Политик объяснил, что киевский режим хотел «запугать украинцев», которые не хотят воевать.
Сальдо добавил, что украинские власти скрыли практически всю информацию о крушении самолета в Белгородской области от населения своей страны. «Украинцы об этом уже практически не знают», — подчеркнул он, добавив, что этой информации нет и в западных информагентствах.
Напомним, военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит украинским военными в Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
По данным Минобороны, Ил-76 был поражен из украинского ЗРК, находившегося в Липцах Харьковской области Украины. Эксперты установили, что попадание поражающих элементов украинской ракеты в двигатель и конструкцию Ил-76 привело к полной потере управления воздушным судном.