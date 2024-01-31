Военно-патриотический клуб для молодежи «Сокол» открыли в Хабаровске

В Хабаровске открыли новый клуб «Сокол», ориентированный на военно-патриотическую деятельность среди молодежи. Клуб получил свое имя в честь Валерия Павловича Чкалова, Героя СССР и выдающегося летчика-аса. Начиная с 1 февраля, он будет работать в Доме культуры для молодежи и населения по улице Световой, 9.