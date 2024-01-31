В Приморье приостановлены уголовные дела против Сопчука, Абушаева и Самигуллина — СМИ

Экс-директор ВПОПАТ-1 Руслан Самигуллин был задержан в феврале 2022 года по подозрению в получении взятки в 200 тысяч за незаконное предоставление в аренду муниципальных гаражных боксов индивидуальному предпринимателю без составления договора. Информации о дальнейшем ходе дела поступало немного — бывший чиновник пропал с радаров СМИ. Из прозвучавшей на прокурорской коллегии информации стало известно, что он убыл в зону СВО. Добавим, что недавно также поступил экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, уже отбывавший наказание в одной из приморских колоний за взятку.