В Приморье приостановлены уголовные дела против Сопчука, Абушаева и Самигуллина — СМИ

В Приморье приостановлено 17 уголовных дел по коррупции. В их числе — против экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, главы Большого Камня Рустяма Абушаева и экс-директора ВПОПАТ Руслана Самигуллина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости. Данную информацию, как отмечают в СМИ, озвучил прокурор Приморского края Сергей Столяров на ведомственной коллегии.
«Семнадцать приостановлено уголовных дел по противодействию коррупции. Ни одно из них не приостановлено по первому пункту за неустановление лица. Вторые и третьи (пункты УПК РФ статьи 208 “Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия”). Четыре фамилии всего: (Рустям) Абушаев, Сопчук, Стуков и бывший руководитель ВПОПАТ (Руслан) Самигуллин. Абушаев защищает родину на фронте, Самигуллин убыл на зону СВО, Сопчук в розыске, Стуков тоже», — приводит СМИ слова Сергея Столярова.
Напомним, что Сергей Сопчук был объявлен в розыск в декабре 2021 года. Помимо незаконной предпринимательской деятельности ему инкриминируют легализацию денежных средств, в том числе, через ООО «Терней Золото». За это время в пользу государства были изъяты приписываемые экс-депутату активы в виде 100% акций компании «Терней золото» (было продано за 1,2 млрд рублей), а также базы отдыха «Маяк», которая по решению президента была передана ВДЦ «Океан» для организации детского отдыха.
За это время Рустям Абушаев был представлен к ордену Мужества за участие в эвакуации бойцов с поля боя, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, получил осколочное ранение и внес полагавшуюся ему страховую выплату — 3 млн рублей — в кассу отряда. В декабре 2023 получил еще одну награду, которую вручил лично губернатор Олег Кожемяко в ходе очередной поездки в зону СВО.
Экс-директор ВПОПАТ-1 Руслан Самигуллин был задержан в феврале 2022 года по подозрению в получении взятки в 200 тысяч за незаконное предоставление в аренду муниципальных гаражных боксов индивидуальному предпринимателю без составления договора. Информации о дальнейшем ходе дела поступало немного — бывший чиновник пропал с радаров СМИ. Из прозвучавшей на прокурорской коллегии информации стало известно, что он убыл в зону СВО. Добавим, что недавно также поступил экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, уже отбывавший наказание в одной из приморских колоний за взятку.