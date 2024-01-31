Досаев пообещал восстановить тротуарное освещение в Алматы

«После долгих судебных тяжб систему освещения вернули в собственность города. С августа прошлого года начали активную работу. Первым был Алмалинский район, уже с октября все остальные семь районов получили на балансы свои световые точки, начали модернизацию и обновление. В этом году мы хотим заменить почти 40 км линий, сделаем более 5 тыс. новых светоточек. В том числе особое внимание уделим не только уличному освещению, но и тротуарному».