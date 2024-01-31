В Казахстане заработал соцпроект по защите прав потребителей

«Следует отметить, что эффективность защиты прав потребителей зависит не только от деятельности государственных органов, но и неправительственных институтов защиты прав потребителей. Именно они являются “главным защитником” от засилья некачественных импортных товаров на отечественном рынке. Без активного участия наших неправительственных организаций мы не можем добиться эффективной защиты наших граждан».