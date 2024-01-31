Мэр Омска Шелест объявил об уходе своего заместителя

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об отставке своего заместителя, куратора блока общественной безопасности и главы департамента общественной безопасности Эдуарда Ягодки.
Директором департамента он проработал всего три месяца. Отставка связана с переходом чиновника на новое место работы. Куда именно переходит Эдуард Ягодка пока не сообщается.
«Благодарю его за эффективную работу, профессионализм и помощь в реализации задач, стоящих перед администрацией города. Желаю Эдуарду Геннадьевичу успехов, уверен, богатый опыт и серьезный багаж компетенций позволят ему плодотворно трудиться в новом коллективе», — прокомментировал отставку Сергей Шелест.