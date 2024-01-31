Мэр Иркутска встретился с участником СВО, прибывшим в отпуск

Алексей с позывным «Марал» уже не первый раз приезжает из зоны боевых действий в родной город. Имеет звание старшего лейтенанта. Полк, в котором проходит службу боец, состоит из иркутян и жителей области, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Администрация Иркутска постоянно оказывает помощь участникам СВО, в том числе нашему полку. Две недели назад нам был доставлен очередной гуманитарный груз: генераторы, автомобильные шины, средства личной гигиены. Для меня и моих боевых товарищей такая поддержка очень важна», — поделился Алексей.
Руслан Болотов обсудил с Алексеем потребности бойцов. Договорились о помощи в приобретении и доставке в зону проведения спецоперации маскировочных сетей, плащей с защитой от тепловизора, квадрокоптеров, больших партий теплых носков и гелевых стелек, которые на фронте являются расходным материалом.
«Мы уделяем особое внимание поддержке военнослужащих из Иркутска. С самого начала специальной военной операции оказываем помощь нашим бойцам и их семьям. Постоянно находимся на связи с ребятами. Нам важно, чтобы земляки чувствовали поддержку из дома», — отметил мэр Руслан Болотов.