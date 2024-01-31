Мэр Иркутска встретился с участником СВО, прибывшим в отпуск

«Администрация Иркутска постоянно оказывает помощь участникам СВО, в том числе нашему полку. Две недели назад нам был доставлен очередной гуманитарный груз: генераторы, автомобильные шины, средства личной гигиены. Для меня и моих боевых товарищей такая поддержка очень важна», — поделился Алексей.