«Я тоже не идеален»: Досаев рассказал, чем гордится в своей работе

"Тем, что искренне работаю на благо развития Алматы. Дел много было сделано разных, что-то мы не успели. Но я считаю, что это темы для отдельного разговора, который когда-нибудь состоится… но еще раз говорю: вопрос не в моих собственных ощущениях, а в оценке моего труда горожанами.