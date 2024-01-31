«Я тоже не идеален»: Досаев рассказал, чем гордится в своей работе

"Тем, что искренне работаю на благо развития Алматы. Дел много было сделано разных, что-то мы не успели. Но я считаю, что это темы для отдельного разговора, который когда-нибудь состоится… но еще раз говорю: вопрос не в моих собственных ощущениях, а в оценке моего труда горожанами.
Если сегодняшняя встреча, будущие встречи или дела, которые мы делаем, одобряются, значит, я нахожусь на своем месте и стараюсь выполнять качественно. Если вопросы есть — ну, надеюсь, что мы не являемся глухими, а являемся слышащими и стараемся решать проблемы, двигаться вперед вместе с вами, вашими идеями, запросами.
Мы живые люди, мы неидеальны, я тоже не идеален. Два года были разными у меня. Будет время, я расскажу об этом", — с такими словами аким завершил встречу с населением.
Ранее Досаев отвечал на вопрос о том, когда даст свое первое интервью на посту акима.
Кроме того, он рассказывал, сколько планирует оставаться на должности градоначальника Алматы.