Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

«Кончайте дурака валять»: Шойгу раскритиковал оборонщиков в Екатеринбурге

Министр обороны РФ Сергей Шойгу остался недоволен темпами производства «одного из перспективных артиллерийских комплексов», который разрабатывают на «Уралтрансмаше» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам инспекции.

Во время обхода цехов Шойгу поговорил с главным конструктором предприятия. Министр поинтересовался, как идет изготовление некоего артиллерийского комплекса (Минобороны публично не уточняет его модель). Ответ Шойгу не удовлетворил.

﻿﻿﻿ «Вы кончайте дурака валять, ребята. Мы этим занялись плотно в 2022 году. У нас эти машины должны работать по полной программе в 2023-м. А у вас так все спокойненько, хорошо», — заявил Шойгу на опубликованном видео.﻿﻿﻿

Подводя итоги инспекции, министр напомнил, что задание увеличить производства самоходной артиллерии давал лично президент РФ Владимир Путин. Шойгу отметил «неплохие темпы» по ряду направлений, но признал, что «надо усиливать [работу] по другим системам». По словам министра, новые самоходные установки «крайне востребованы» у армии России, поэтому предприятиям следует ускориться.

Сергей Шойгу начал инспекцию в Екатеринбурге 30 января. Вместе с большой делегацией Минобороны РФ он проверил ход работ на Машиностроительном заводе имени Калинина и ОКБ «Новатор».

Шойгу Сергей