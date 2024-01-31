«Кончайте дурака валять»: Шойгу раскритиковал оборонщиков в Екатеринбурге

﻿﻿﻿ «Вы кончайте дурака валять, ребята. Мы этим занялись плотно в 2022 году. У нас эти машины должны работать по полной программе в 2023-м. А у вас так все спокойненько, хорошо», — заявил Шойгу на опубликованном видео.﻿﻿﻿