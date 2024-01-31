«Кончайте дурака валять»: Шойгу раскритиковал оборонщиков в Екатеринбурге

Во время обхода цехов Шойгу поговорил с главным конструктором предприятия. Министр поинтересовался, как идет изготовление некоего артиллерийского комплекса (Минобороны публично не уточняет его модель). Ответ Шойгу не удовлетворил.
«Вы кончайте дурака валять, ребята. Мы этим занялись плотно в 2022 году. У нас эти машины должны работать по полной программе в 2023-м. А у вас так все спокойненько, хорошо», — заявил Шойгу на опубликованном видео.
Подводя итоги инспекции, министр напомнил, что задание увеличить производства самоходной артиллерии давал лично президент РФ Владимир Путин. Шойгу отметил «неплохие темпы» по ряду направлений, но признал, что «надо усиливать [работу] по другим системам». По словам министра, новые самоходные установки «крайне востребованы» у армии России, поэтому предприятиям следует ускориться.
Сергей Шойгу начал инспекцию в Екатеринбурге 30 января. Вместе с большой делегацией Минобороны РФ он проверил ход работ на Машиностроительном заводе имени Калинина и ОКБ «Новатор».