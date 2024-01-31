Захарова назвала заявление Борреля об отношениях Москвы и Киева чудовищным

«Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как “это же Боррель”. Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза. Они точно так же относятся к этому — с другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они тоже говорят “это же Боррель”, — сказала она.
Так представитель МИД ответила на просьбу ведущего прокомментировать заявление главы европейской дипломатии.
Захарова добавила, что такая мысль должна «зарождаться у дипломата с большим трудом», так как она «противоречит сути дипломатической работы».
Это (такие заявления Борреля. — Прим. ред.) мы видим систематически, поэтому это укладывается в понимание сути этого человека и тех, кто за ним стоит. Не могу сказать, что я не испытываю потрясения от новых заявлений Борреля. В данном случае эти заявления вкладываются в систему, но в целом это действительно шокирует.
Накануне Боррель в статье для французской L'Obs назвал ошибочной идею дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Россия неоднократно выражала готовность возобновить диалог с Украиной, но Киев сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Москву обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, что для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.