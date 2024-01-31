Захарова назвала заявление Борреля об отношениях Москвы и Киева чудовищным

Это (такие заявления Борреля. — Прим. ред.) мы видим систематически, поэтому это укладывается в понимание сути этого человека и тех, кто за ним стоит. Не могу сказать, что я не испытываю потрясения от новых заявлений Борреля. В данном случае эти заявления вкладываются в систему, но в целом это действительно шокирует.